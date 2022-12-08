美俄换囚女篮明星格林纳获释 拜登感谢阿联促成

（法新社华盛顿8日电） 在与俄罗斯进行换囚后，美国总统拜登今天对全国发表演说，宣布女篮明星格林纳已经获释，并感谢阿拉伯联合大公国促成换囚，但前美军陆战队员惠兰未在美俄换囚协议中。

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美国女篮明星格林纳（Brittney Griner）从俄罗斯监狱获释后，今天正在回家路上。莫斯科则证实以格林纳换回俄国军火贩子、在美国服25年徒刑的布特（Viktor Bout）。

拜登（Joe Biden）称「她平安无事，在飞机上，正在回家的路上」，还说已跟格林纳谈过话，而她在历经「恐怖折磨」后，现在「心情很好」。

另一名被拘留在俄国的美国人惠兰（Paul Whelan）未能纳入这次换囚协议，拜登承诺会继续尝试让他获释。惠兰是前美军陆战队员，2018年在俄国被捕，并被控间谍罪名。

曾拿下两届奥运金牌的格林纳因携带的电子菸匣含有大麻油成分，2月17日在莫斯科机场被捕。8月4日，她因持有和走私毒品罪遭俄罗斯法院判刑入狱9年。

拜登表示，格林纳遭「不公正拘留」、被关在俄国流放地（penal colony）后，需要时间从「不必要的创伤」中康复。

拜登在白宫作上述宣布时，格林纳的同性妻子雪瑞儿（Cherelle Griner）、副总统贺锦丽（Kamala Harris）、国务卿布林肯（Antony Blinken）都在一旁。

雪瑞儿说自己心情激动，并形容妻子被囚的苦难是她「人生中最黑暗的时刻之一」。

拜登还公开感谢阿拉伯联合大公国协助「促成」格林纳获释，阿联则与沙乌地阿拉伯发布联合声明说，是这两个阿拉伯国家的领导人「努力调解」的成果。

声明提到，格林纳与布特搭乘私人飞机飞往阿布达比（Abu Dhabi），在阿联与沙乌地人员在场的情况下进行换囚。

拜登说，预期格林纳24小时内就会回到美国。

© 2022 AFP