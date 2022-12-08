美国防部90亿美元云端合约 亚马逊等4业者分食

（法新社华盛顿8日电） 美国国防部今天宣布，已把价值90亿美元的云端运算合约交由亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）与甲骨文（Oracle）执行。前一个合约让其中两家公司陷入纠纷，已于去年7月取消。

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五角大厦在声明中说，「联合作战云端能力」（Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC）是「授予多家公司的合约，将让国防部有机会透过云端服务提供商，直接取得商业云端能力与服务」。

国防部发言人麦纳蒂（Jessica McNulty）跟法新社说，联合作战云端能力「由4份合约组成，总金额上限为90亿美元（约新台币2785亿元）」。

五角大厦去年7月表示，已取消价值100亿美元的「联合组织防卫基础」（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）云端运算合约，回避亚马逊与微软之间的激烈纷争。

美国国防部表示，那份合约遭到取消，是因为不再符合当前需求，国防部将为新的「多方云端/多方供应商」运算合约展开程序。

微软2019年年底赢得这份合约，随后亚马逊提出挑战，理由是时任总统的川普有报复心态的政治活动，可能不当影响合约竞标结果。

亚马逊声称，川普对亚马逊与其执行长贝佐斯（Jeff Bezos）怀有报复意图，因此亚马逊才被屏蔽于合约之外。

由于亚马逊网路服务（Amazon Web Service）主宰云端运算领域，且亚马逊已向中央情报局（CIA）等政府机关提供机密服务，因此亚马逊一直被视为替联合组织防卫基础提供技术的主要竞争者。

官员当时说，政府将重新来过，以取得最先进技术，而非在面临诉讼时继续推动这项合约。

© 2022 AFP