美沙关系紧绷 习近平出访拉近与阿拉伯世界关系

（法新社利雅德7日电） 中国国家主席习近平今天出访沙乌地阿拉伯，随着利雅德当局寻求拓展国际联盟、将触角延伸至传统西方伙伴之外，北京表示此行标记中国在阿拉伯世界规模最大的外交行动。

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路透社报导，经济强权中国与波湾能源大国沙乌地阿拉伯这一次的接触，时机恰逢沙国与美国关系陷入紧张。华府除了批评利雅德的人权纪录，也不满沙乌地在美国11月期中选举前支持限制石油产出。

白宫表示，习近平访沙是中国企图施加影响力的又一例证，并说这不会改变美国对中东的政策走向。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）告诉记者：「我们留意到中国正尝试在全球各地扩大影响力。」

中国这个全球最大能源消费国，是波湾石油和天然气生产者重要贸易伙伴。波湾地区推动经济多样化下，中沙持续扩展双边关系，这让美国更加关切中国日益涉入波湾的敏感基础建设。

沙乌地能源部长阿卜杜拉齐兹亲王（Prince Abdulaziz bin Salman）今天指出，利雅德将一直会是北京「值得信赖和可靠的」能源伙伴，还说沙乌地将为中国工厂建立一个区域中心，藉此增进两国在能源供应链上的合作。

沙乌地新闻社（SPA）报导，中国和沙乌地企业今天签订绿能、资讯科技、云端服务、交通运输、建设和其他领域等34项投资协议。报导未说明交易金额，但稍早报导表示两国将签订总值300亿美元协议。

习近平抵达沙乌地时，由利雅德省长、外交部长和沙乌地阿拉伯公共投资基金（PIF）负责人等接机。

沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammad bin Salman）预料将盛大款待习近平，与美国总统拜登7月访问时获得的低调接待形成鲜明对比。拜登曾发言谴责沙乌地这位实际统治者，导致7月会面场景紧绷。

中国外交部发言人毛宁表示，习近平将与沙乌地举行双边会谈，利雅德稍后并将主持一场与波湾阿拉伯国家的会议，以及一场与阿拉伯诸位领袖的峰会，为「中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑」。

沙乌地新闻社报导，习近平表示将与波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）以及其他阿拉伯领袖合作，「以将中阿关系以及中国与波斯湾合作理事会关系，推升至一个崭新的水准」。

对利雅德当局来说，华府逐渐脱离中东并削弱其安全保障，都让它感到挫折；而中国却趁此提供了一个没有与美国关系紧绷、又能带动经济成长的机会。

不同于美国，中国与沙乌地阿拉伯区域宿敌伊朗维持着良好的关系，以低廉价格获得伊朗的石油供应，对沙国处理这个地区的政治或安全问题也兴趣缺缺。

阿乌地阿拉伯则支持中国的新疆政策，即便联合国指新疆出现对维吾尔族和其他穆斯林的人权侵害问题。

沙乌地官员指出，习近平这次来访，区域安全将排在讨论议程之中。数十年来，美国一直是沙乌地阿拉伯的主要安全保障者，也是其主要的国防供应方；然而，利雅德对美国在军售沙国一事上设限十分不满。

利雅德当局已经表明，尽管美方对波湾地区在对俄、对中的关系上持保留态度，它们仍将继续扩大伙伴关系以满足其经济和安全利益。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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