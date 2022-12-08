英调查警告 西方车厂供应链恐涉维吾尔族受虐

（法新社伦敦7日电） 英国雪菲尔哈伦大学团队耗时6个月调查发现，西方汽车大厂与中国新疆地区的维吾尔少数民族侵犯人权行为之间，存在「巨大且持续扩大的连结」，点名多家知名车厂供应链。

广告 继续浏览后续

位于英格兰北部的雪菲尔哈伦大学（Sheffield Hallam University）4名学者与匿名研究人员调查发现，国际供应链「受制于中国的镇压计画和有系统的强迫劳动」。

研究团队分析公开文件后表示，中国政府刻意将原物料开采、加工及汽车零组件制造转移到新疆。

报告中指出：「如果你过去5年内买过一辆车，它的部分零件可能就是中国维吾尔族人和其他被迫劳动者制造的。」

报告还说：「经分析公开文件后发现，西方汽车品牌与维吾尔族受虐之间存在巨大且持续扩大的连结，从引擎盖装饰、车架到引擎外壳、内装到电子设备，无所不包。」

报告中也点名主要汽车大厂，如福斯（Volkswagen）、BMW、本田（Honda）、福特（Ford）、通用（GM）、宾士（Mercedes-Benz）、丰田（Toyota）、特斯拉（Tesla）等，「都涉有很高的风险向维吾尔地区侵害人权的相关企业进行采购」。

调查报告也指出，部分车厂向中国其他地区工厂采购电子设备，但这些工厂雇用的是遭贩运的维吾尔族人；另因金属贸易公司握有新疆冶炼厂股权，导致车厂无意间从维吾尔地区采购金属。

报告敦促西方车厂采取行动，指「汽车产业必须立即展开供应链溯源回到原物料…如果不进行全面性追踪，可能面临巨大的法律、道德和声誉风险」。

© 2022 AFP