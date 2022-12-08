2002�Q里岛爆炸犯提前出狱 澳洲当局和幸存者不满

（法新社雪梨8日电） 2002年�Q里岛爆炸案幸存者休斯今天说，当年炸弹制造者尤玛在印尼的20年刑期服满一半即获释，令人感到「可笑」。澳洲副总理马勒斯则说，这是令澳洲死者亲人「难过的一天」。

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尤玛（Umar Patek）昨天夜间获得假释，当天有一名曾因恐怖主义罪名入狱的自杀引爆者攻击印尼西爪哇省（West Java）一座警察局，造成自已和一名警察丧生。

尤玛2012年因参与爆炸案被判20年徒刑，这起事件炸穿了�Q里岛两家夜店，总计有202人丧生，包括88名澳洲人和38名印尼人。

尤玛是与盖达组织（Al Qaeda）挂钩的回教祈祷团（Jemaah Islamiah）成员，这个团体2002年10月分别在�Q里岛一家酒吧和一家夜总会引爆炸弹。

印尼当局证实，尤玛已在昨天假释，尽管澳洲政府一再要求将他继续关押。

曾在尤玛2012年审讯中出庭陈述的澳洲幸存者休斯（Peter Hughes）对澳洲广播公司（ABC）表示，已定罪的这位极端份子应该服满「最严厉刑期」；「他还能获释出狱，真是荒谬可笑」。

马勒斯（Richard Marles）说：「我认为，对许多澳洲人、所有澳洲人而言，听到尤玛获释，是非常难过的一天，我此刻尤其想到当年�Q里岛爆炸案死伤者的家人。」

马勒斯指出，澳洲政府一再向印尼政府抗议，盼勿提前释放尤玛；未来将持续与印尼当局交涉，以确保尤玛不断受到监控。

尤玛因在狱中表现良好，8月间已符合假释资格。由于引起澳洲方面哗然，而致他预定获释的日期延后。

印尼司法部发表声明说，日后尤玛必须参与一项「辅导计画」，直到2030年4月，若是违反规定，得撤销其假释。

© 2022 AFP