中国和沙乌地签署能源和建设等协议

（法新社利雅德8日电） 中国国家主席习近平和沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）今天会面，就能源和基础建设等领域达成多项协议。

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沙乌地国营媒体报导，中沙签署的协议价值约300亿美元。中国正设法强化因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而受创的经济；美国的长期盟友沙乌地则致力结交不同的经济和政治盟友。美国已对习近平这趟访沙之行表达不满。

国营电视台播放的影片显示，习近平和沙乌地实际掌权的穆罕默德．沙尔曼在利雅德的亚玛玛宫（Al-Yamamah Palace）会面，两旁是戴?口罩的高阶官员。沙乌地阿拉伯是全球最大石油输出国。

沙乌地新闻社（SPA）报导，两人见证双方签署氢能等能源协议，以及一项「协调」沙乌地经济改革政策「沙乌地愿景2030」（Saudi Vision 2030）及中国「一带一路」倡议的计画。

沙乌地新闻社提到，中沙签署的协议也涵盖石化案、住宅开发和中文教学等，但未详述实质内容或金额。

美国与沙乌地阿拉伯的关系正处于低潮，同时警惕地关注中国日益增长的影响力。美国昨天表示，习近平访沙是中国企图在全球施加影响力的又一例证，但这不会改变美国对中东的政策走向。

中国这个全球最大能源消费国，是波湾石油和天然气生产国的重要贸易伙伴。在波湾地区推动经济多样化的情势下，中国持续与当地扩展双边关系，这让美国更加不满中国日益涉入波湾的敏感基础建设。

稍早，国营电视台播出37岁的穆罕默德．沙尔曼欢迎习近平的画面，接着两人并肩站着聆听乐队演奏两国国歌。

国营媒体报导，习近平也与86岁的沙乌地国王沙尔曼（King Salman）会面，签署2016年习近平访沙时达成的全面战略伙伴协议。

中国官媒表示，他们「同意每两年轮流举行两国领导人会谈」。

「沙乌地愿景2030」用意是将沙乌地的化石燃料经济转为更多元。穆罕默德．沙尔曼在这项政策中，视中国为关键伙伴，期望中国企业加入这项雄心勃勃的庞大计画。

阿拉伯领袖们今天开始齐聚利雅德，接着与习近平举行高峰会；习近平另将与6个成员国组成的「波斯湾合作理事会」（Gulf Cooperation Council）会谈，然后于明天离开。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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