习近平在利雅德与阿拉伯国家领袖举行峰会

（法新社利雅德9日电） 在当前经济不确定和地缘政治调整的时期，中国国家主席习近平今天将于沙乌地阿拉伯首都利雅德与阿拉伯国家领袖会面，举行他称之为「具有里程碑意义」的峰会。

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习近平与阿拉伯国家领袖会谈，是在他此次访问沙乌地行程的第3天也是最后一天。这是习近平2016年以来首次访问沙国，也是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情开始以来，他第3次出国访问。

习近平昨天会见了沙乌地国王沙尔曼（King Salman）和实际掌权的沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），双方宣布从氢能到住房等各方面的合作协议，但公布的细节不多。

今天的议程预计包括与波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）进行峰会，还有规模更大的中国－阿拉伯国家峰会。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和突尼西亚总统萨伊德（Kais Saied）等国家元首已于昨天抵达，卡达、黎巴嫩、伊拉克和其他国家领袖也计画出席。

习近平昨天在中国中央电视台播出的谈话中说：「中国期待与沙乌地阿拉伯和阿拉伯国家共同努力，使这两场峰会成为中阿关系及中国与波斯湾合作理事会关系史上具有里程碑意义的盛事。」

作为华府战略伙伴的波斯湾国家，为了把依赖化石燃料的经济多元化，因而采取东向策略，其中包括加强跟中国的关系。

同时，中国正努力扩大自身影响范围，特别是透过「一带一路」倡议，为世界各地的基础建设计画提供资金。

© 2022 AFP