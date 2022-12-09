二战英空军最后「大坝狙击手」辞世 享嵩寿101岁

（法新社伦敦8日电） 在二次大战期间以纳粹德国工业中心为轰炸任务的最后一名当年英国皇家空军（RAF）中队在世机组员强生（George Johnson）过世，享嵩寿101岁。

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法新社报导，强生于7日晚间在英格兰西部布里斯托（Bristol）附近一家养老院安详离世，他的家人随侍在侧。

强生是当年英国皇家空军617中队的一名瞄准手，参加「大坝狙击手」（Dambusters）突袭行动，使用特制的「弹跳炸弹」（bouncing bombs，弹跳过程当中，炸弹可避开像鱼雷保护网等障碍物而成功破坏目标）瞄准德国坚固的水坝。

在1943年5月16日至17日的突袭中，任务目标的3座水坝有2座被摧毁，引发鲁尔河谷（Ruhr）一场灾难性洪水，毁灭多座发电站和工厂。

强生以中队长军阶从皇家空军退役，当时有23万5000人连署请愿，要求当局表彰他战时的贡献；2017年强生获英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）颁予大英帝国勋章（MBE）。

英国皇家空军表示，获悉强生离世后「深感哀伤」；并以皇家空军格言「度过苦难，以达星辰」（Per Ardua Ad Astra）致上吊唁。

自2019年1月强生的同僚苏瑟兰（Fred Sutherland） 去世后，强生就是当年617中队参加「惩戒行动」（Operation Chastise）的仅存在世成员。

当年的突袭行动，来自英国、加拿大、澳洲和纽西兰共133名盟军机组人员驾驶19架兰卡斯特轰炸机（Lancaster bomber）执行任务，其中53人阵亡，3人被俘。（译者：纪锦玲）

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