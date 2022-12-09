叶伦：美国经济衰退并非无可避免

（法新社德州沃斯堡8日综合外电报导）美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，美国经济衰退「并非不可避免」，并说她相信美国正走在降低通膨的正确路上。

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美国联邦准备理事会（FED）今年来采取强力措施以冷却需求，一方面要降低消费者物价，一方面试图不让经济陷入低迷，在两难之间如履薄冰。

如今许多经济学家都预料，作为世界最大经济体的美国明年可能会出现经济衰退。

叶伦在视察德州沃斯堡（Fort Worth）财政部铸印局（Bureau of Engraving and Printing）货币铸印单位时告诉媒体：「我们能否避免经济衰退，我认为答案是可以。」

叶伦表示，供应链瓶颈正开始缓解，新公寓租金「基本上已到顶」，劳动市场也略有降温。

她说：「在没有看到全国性大规模裁员情况下，我相信我们在降低通膨方面是走在正确的轨道上，经济衰退并非不可避免。」

她说，在企业减缓成长预测及用人计画之际，员工离职人数现在也减少一些。

上周，联准会主席鲍尔（Jerome Powell ）说，美国实现软着陆仍然「非常有可能」，他提到失业率上升但经济避免严重衰退的情况。

今天叶伦被问到，在美国总统拜登和中国国家主席习近平于11月14日在印尼�Q里岛会晤之后，她是否计划走访中国，她回答，目前还没有明确的计画，但「肯定对此持开放态度」。（译者：纪锦玲)

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