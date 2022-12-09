土耳其大选倒数半年 头巾议题成选战焦点

（法新社伊斯坦堡9日电） 再过6个月就是土耳其大选，具伊斯兰宗教色彩的执政党下周将向国会提出宪法修正案，保障妇女在工作及日常生活中佩戴头巾的权利，使得这项具有争议性的问题重回台面。

广告 继续浏览后续

土耳其共和国第一任总统凯末尔（Mustafa Kemal Ataturk）约100年前建立现代土耳其时，就曾试图解决这个问题。 但土耳其人对于头巾的看法至今仍呈现两极化，从2020年串流影音平台Netflix影集「命中偶遇」（Ethos）爆红就能看出端倪。这部影集讲述一群土耳其男女跨越社会文化藩篱而相遇相知的故事。

一名女性精神科医师感叹说：「每一出剧都必须有位戴着头巾的女人，这已成为时下潮流。」

土耳其经历数十年较为世俗的时期后，现任总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）担任总理和总统的过去20年间，他捍卫保守穆斯林的权利，其中包括戴头巾的女性。

身为虔诚穆斯林的艾尔段，他所属的正义发展党（AKP）是一个具伊斯兰宗教色彩的政党，并于2013年废除禁止女性在政府机关中戴头巾的规定。

艾尔段常以废除头巾禁令为例，说明他的政党是如何代表虔诚土国穆斯林来反抗各个世俗派政党。

不过，可能与艾尔段竞逐总统大位的共和人民党（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu），正试图拉拢艾尔段的核心支持者、争取艾尔段所属正义发展党的部分选票。 基里达欧鲁先前曾提法案来保障戴头巾的权利，藉此减少选民对于共和人民党可能恢复禁令的疑虑。

他坦承，世俗派的共和人民党在推行头巾限制方面，「过去曾犯下错误」，但如今希望把女性在学校和工作中戴头巾的权利写入法律。

© 2022 AFP