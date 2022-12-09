德贵族后裔图颠覆政府恢复帝制 恐将��铛入狱

（法新社法兰克福9日电） 一位渴望恢复君主制度的德国王子，被自己家人斥为「疯老头」，如今成了一起失败政变阴谋的核心人物，恐面临牢狱之灾。

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有关官员表示，这起奇特的政变计画若成功，海恩瑞希十三世鲁斯亲王（Prince Heinrich XIII Reuss）将被拥立为德国新领袖。他是有8个世纪历史的德国贵族世家后代。

不过7日当天，他在数千名德国安全部队进行的全国大规模行动中，与其他政变策画者一起落网，被捕的还有一名右翼前国会议员和若干退役军人。

这群人被指是「帝国公民」（Reichsbuerger）成员，该组织是一个由极右翼极端分子和阴谋论爱好者所组成的意识形态运动团体。

这些涉嫌煽动叛乱的人据说计画攻击国会，并已勾画出他们的新政府各项细节。

海恩瑞希十三世是一名房地产商人，他在其位于法兰克福的住处就逮，戴着口罩被警方带走。

与此同时，他在德国中部图林根邦（Thuringia）东部巴特洛本施泰因（Bad Lobenstein）的城堡也遭到搜查。据称这位王子和其他人正是在这座大宅邸内，密谋推翻政府。他的贵族家族曾在当地统治过一片土地。

这位71岁老人毫不掩饰自己的极端观点，即「帝国公民」运动所相信的，第一次世界大战前的德意志帝国仍继续存在。

2019年，海恩瑞希十三世在瑞士苏黎世一场会议上发表一篇胡言乱语式的演说，对1918年德国皇帝退位表示遗憾，并坚称当代德意志共和国是非法的。

他提到「所谓的德意志联邦共和国」，并表示国家「受到二次世界大战后同盟国建立的行政架构所控制」，宪法也是由同盟国起草的。

然而，家族其他后代子孙与他的观点截然不同，长期与他保持距离。该家族现任领袖海恩瑞希十四世鲁斯亲王（Prince Heinrich XIV Reuss）告诉法新社，这位王子「不幸是个疯老头」，他们14年前就与他断绝关系。

「我们与家族这只害群之马没有任何联系。」

目前落脚奥地利的这位家族领袖说，听到他的亲戚涉嫌参与推翻政府的计画，他「非常震惊」。他说：「这无疑对家族的声誉很不利。」

德国联邦刑事警察局（BKA）局长穆恩克（Holger Muench）昨天指出，这起政变计画背后的极右翼组织武力强大，构成真正的威胁。

穆恩克告诉德国第一电视台（ARD），被捕者包括「一群危险的人，他们有不理性的信念，有些人很有钱，有些人则拥有武器」。

他说，在7日的突袭行动中，警方发现包括十字弓、步枪和弹药在内的武器。警方逮捕了25人，还有更多人因与该组织有联系，正在接受调查。

© 2022 AFP