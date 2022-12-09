新法统一计算年龄方式 韩国人将年轻1到2岁

（法新社首尔9日电） 韩国通过一系列的法案，废止几种旧的年龄计算方式，统一采用国际通用算法。这将使韩国人的年纪比现在少掉1到2岁。

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目前的计算方式是一般所谓的「韩国式年龄」，将出生时的年龄订为1岁，然后每年1月1日就加1岁，而不是等到生日时才加1岁。

但韩国国会昨天通过法案，要求官方文件上的年龄须采用国际通用计算方式，并将于明年6月开始实施。

国会在声明中表示，做出这样的决定，是为了「解决因混用年龄计算方式产生的社会乱象，以及随之而来的副作用」。

除了「韩国式年龄」的计算方式，韩国还有另一种主要是用来确定是否能合法饮酒、吸菸的年龄计算方式，出生后从0岁开始计算，然后每到1月1日就增加1岁。

韩国从1960年起也在医疗和法律纪录上使用和国际相同的计算年龄方式。

以1992年12月31日生的人为例，到2022年12月9日时，依国际惯用计算方式，他的年龄是29岁，若以韩国判定能否合法饮酒的方式计算，他是30岁，而用「韩国式年龄」的算法，他则是31岁。

韩国总统尹锡悦一直在推动这项改革，好省去因不同计算年龄方式产生的行政、社会开支。

有一些韩国人对此感到开心。一位韩国民众在推特（Twitter）上说：「我要年轻两岁了，太开心啦。」

「我是12月生的，所以我出生不久就2岁了。终于，我能回到真正的年龄了。」

© 2022 AFP