新疆人权报告 人权高专承诺采后续行动

（法新社日内瓦9日电） 联合国人权事务高级专员图克今天表示，针对前任人权高专巴舍莱就中国新疆维吾尔自治区严重侵害人权，而且可能触犯违反人道罪的爆炸性调查结果，他将采取进一步行动。

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10月接掌联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）的图克（Volker Turk）表示，巴舍莱（Michelle Bachelet）于8月31日公布的报告「非常重要」。

他在日内瓦的记者会中说：「报告凸显非常严重人权关切。我的重点在于针对报告中所提建议采取后续行动。」

北京要求扣住报告，西方国家和人权团体则要求尽快公布，面临极大压力的巴舍莱于结束任期前一刻公布外界期待多时的报告。

报告内容详述中国政府在新疆一连串侵害穆斯林少数民族维吾尔人人权的行径，敦促举世「紧急关注」遥远中国西部新疆自治区的人权情况。

报告强调在当地广泛存在的酷刑、任意拘留、侵犯宗教和生殖权利等指控「可信」。

北京遭控关押逾100万维吾尔及其他穆斯林少数民族、强迫妇女绝育已久，报告使得有关指控得到联合国支持。

北京强烈反对这些指控，抨击联合国成为「美国和西方的打手和帮凶」。中国坚称当地那些再教育营是去除极端主义的「职业训练中心」，并且展开全面攻势试图说服各国不接受这份报告。

联合国人权理事会（UNHRC）一项针对新疆人权报告进行辩论的史无前例动议，10月也被中国成功挡下。

被问到将会如何继续进行此事时，图克强调「我们将会、我个人也会，继续与当局进行接洽」。

「我很有决心要这样做。改变的希望永远存在。」

© 2022 AFP