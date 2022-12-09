纽时员工因调薪未谈妥罢工 暂由非工会成员出报

（法新社纽约8日电） 「纽约时报」上千员工因在新一轮合约谈判中未能与资方就调薪达成协议，午夜展开24小时罢工，这是纽时40多年来首次出现这类劳工行动。社方表示，今天将暂由非工会成员出报。

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法新社报导，代表罢工员工的纽约新闻工会（NewsGuild of New York）指出，主要症结在资方不愿依通膨水准调升薪资；此外，医疗保险、退休福利和疫情缓和后重返工作岗位的政策，也都是争执所在。

纽约新闻工会今天在推特留言说：「1100名以上纽约时报员工现在正式罢工，这是纽时40年来首次出现这种规模的罢工。」

纽时播客制作人黎特（Phoebe Lett）推文说：「必须和将近1200名同僚站在一起，令人心碎。同僚们为了报社好，牺牲了一切。他们恭敬地请求报社展现对我们的重视，但结果我们还是到此地步。」

工会方面表示，会员们「愿做一切必要的事，以使大家有个比较好的新闻工作环境」。

纽时在一则有关罢工的报导中说，未加入工会的新闻人员将负责制作今天的新闻报导。

纽时新闻部共有1800名以上员工，总编辑周看（Joe Kahn）在发给员工的电邮中说：「我们今天将作出札实的报导…但会比平常困难一点。」

根据上述有关罢工的报导，纽约时报和纽约时报协会（The New York Times Guild）之间的合约2021年3月到期，此后双方进行了大约40次谈判以讨价还价。

纽时表示，愿在新合约一批准即为工会会员调薪5.5%，然后在2023年和2024年再调薪3%，同时为合约到期后并未调薪提供4%回溯奖金以作为弥补。

工会则建议，在合约批准后即调薪10%，2023年和2024年调薪5.5%，然后发放8.5%回溯奖金。

© 2022 AFP