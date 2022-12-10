伊朗处决抗议民众 联合国人权专员称杀鸡儆猴

（法新社巴黎9日综合外电报导）伊朗当局针对撼动政权近3个月的示威活动执行了第一场处决后，联合国人权事务高级专员称伊朗当局此举是想要对其余抗议民众杀鸡儆猴。

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法新社报导，23岁的谢卡里（Mohsen Shekari）因「仇视真主」（moharebeh）遭定罪后，昨天遭当局执行绞刑；人权团体谴责这场审判是在作秀。

伊朗司法机关表示，谢卡里在挡住首都德黑兰一条街道，并伤害与伊朗强大的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）有关联的准军事部队巴斯杰（Basij）一名成员后遭到逮捕。

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因违反着装规定，9月13日在伊朗首都德黑兰被警方拘捕后陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗议浪潮。面临一波波抗议行动，当局表示正在展现「最大限度的克制」。

英国宣布制裁30个目标，包括遭控对抗议民众实施「恶劣判决」的伊朗官员。

加拿大对伊朗司法部门、监狱体系和警方22名高阶成员，以及最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的高阶幕僚祭出制裁。

根据总部位于奥斯陆的组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）说法，欧洲外交人士表示，欧洲联盟（EU）也预备针对导致包含60多名孩童在内至少458人丧命的致命镇压行动，对伊朗实施更多惩罚性制裁措施。

监控抗议和警察违规行为的社群媒体频道1500tasvir报导，谢卡里被处决时只有少数家人以及安全部队在场，24小时之后葬于德黑兰贝赫什特-扎赫拉（Behesht-e Zahra）墓园。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）形容这起处决「令人非常不安，显然是为了对其余抗议民众起到杀鸡儆猴的效果」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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