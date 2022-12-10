德证实境内至少有两座中国警局 遭控骚扰异议人士

（法新社柏林9日电） 德国当局证实境内至少有两座中国设立的「警察局」，这使中国在海外设置的这种「警侨事务海外服务站」再次令人担心。批评人士指出，这些服务站的功能就是骚扰异议人士。

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德国内政部指出，德境这些机构没有固定处所，由个别海外华人负责管理。

德国内政部昨天在国会答询说，「中国当局（在德国境内）并无行政权」；并说，「德国政府已就此事与中国大使馆接触中」。

总部设在西班牙的非政府组织「保护卫士」今年稍早指出，中国已在全球设立54座海外警察局，有时用以对付批评中国共产党的人士。

德国联邦议院议员科塔尔（Joana Cotar）的质询导致此一情况揭露，她说，政府在面对质询才透露详情而且「干脆接受」这些机构存在，「根本就是丑闻」。

科塔尔说：「如果政府依法行事，那么无论这些机构看起来像什么，都将立即强制解散。」

国际间对这些中国海外警局的关切与日俱增，昨天捷克外长表示，中国已关闭设在布拉格（Prague）的两个同类机构。

荷兰当局10月间表示，正针对报导指境内至少有两个此类机构用以骚扰异议人士，进行调查。同时中国驻加拿大大使本月稍早也被加国当局召见，回答有关中国在多伦多（Toronto）地区设立海外警局的报导。

中国先前否认在他国境内执行警务，并称其海外「服务站」是要协助中国公民办理换驾照等事务。

© 2022 AFP