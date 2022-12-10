澳防长盼与日本进行更具复杂度军演

（法新社东京10日电） 澳洲和日本的国防部长及外交部长在东京举行会谈后，澳洲防长马勒斯（Richard Marles）表示，澳洲和日本将寻求机会进行「更具复杂度」的联合军事演习。

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这次会议是在日本和澳洲10月签订安全协议之后举行，两国同意分享情报并强化防务合作，以对抗中国的军事崛起。

本周于美国华府，澳洲和美国的国防部长及外交部长表示，他们欢迎日本部队加入三方轮调。

澳洲防长马勒斯昨天说道，安全协议和其他协议使澳洲及日本「能推展两国之间的战略结盟和深厚感情」。

他在4人联合声明中表示：「我们将寻求一连串机会，使我们两国军方能密切合作，进行更多高阶且更具复杂度的军演。」

马勒斯还提到，澳洲也「期盼跟美国合作，可以透过三方携手的方式，努力让澳洲、美国及日本在陆海空防卫3个领域进行合作」。

从2011年以来，美国一直在澳洲北部战略城市达尔文（Darwin）轮调部署陆战队。

对于受邀参加在澳洲的三方行动一事，日本防卫大臣滨田靖一没有直接发表评论。

滨田靖一仅说，「为了我们的防卫与安全，澳洲和日本之间的合作，还有跟我们盟邦美国及其他志同道合国家之间的合作，都是至关重要」。

© 2022 AFP