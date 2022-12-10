诺贝尔和平奖3名得主痛批蒲亭入侵乌克兰

（法新社奥斯陆10日电） 来自乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯的3名2022年诺贝尔和平奖得主今天在挪威发表得奖感言。他们同声呼吁各方必须持续对抗俄国领导人蒲亭「疯狂而罪恶」的入侵行动。

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法新社报导，今年的和平奖由白俄罗斯人权团体领袖毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski）、俄罗斯人权组织「纪念」（Memorial）以及乌克兰的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties，简称CCL）共同获得。

CCL主任马特维丘克（Oleksandra Matviichuk）表示，「乌克兰人民比世界上任何人都更渴望和平。不过，要求一个遭受攻击的国家放下武器，这种做法绝对不可能实现和平。」

CCL成立于2007年，战争期间记录了俄军在乌国超过2万7000件战争罪行，其中包括炮轰住宅、教堂、学校、医院，以及轰炸人道走廊、实施酷刑等。马特维丘克形容，该组织的纪录实际上只是「冰山一角」。

马特维丘克在颁奖典礼前告诉法新社，由于俄军轰炸乌国能源基础设施，她不得不在烛光下撰写诺贝尔获奖感言。

她在感言中表示，「战争把死伤者都变成了数字。我们必须找回所有战争罪行受害者的名字。」

俄籍共同获奖者、人权组织「纪念」主席拉钦斯基（Yan Rachinsky）也谴责，俄罗斯「从前苏联继承的帝国野心，到今天仍然蓬勃发展」。

拉钦斯基说，蒲亭（Vladimir Putin）与他的「意识形态仆人，为捍卫自身政治利益，不惜劫持反法西斯斗争」。

第3名获奖人、现年60岁的白俄人权团体「维斯纳」（Viasna）领袖毕亚利亚茨基则透过妻子平丘克（Natalia Pinchuk）代为领奖。

平邱克引述毕亚利亚茨基的话警告，莫斯科正试图在乌克兰建立「附庸独裁政权」。

她说，「就像现在的白俄罗斯一样，（乌克兰）所有受压迫者的声音都将遭到漠视与忽略。」

© 2022 AFP