中俄势力扩大 拜登举办峰会拉拢非洲伙伴

（法新社华盛顿11日电） 2014年时非裔美国总统欧巴马在华府与非洲领袖举行峰会，被外界视为历史性峰会。睽违8年，现任美国总统拜登13日将举办第二届美非峰会，显然想抗衡中国与俄罗斯在非洲势力。

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中国自2014年以来，在非洲大力投资持续超越美国，成为非洲最大的投资国；俄罗斯也不断扩大在非洲的影响力，派遣佣兵前往热区，并力图动员舆论削减西方因乌克兰战争施加的压力。

拜登在为期三天的峰会中将宣布美国的新投资、关注因俄乌战争恶化的粮食安全。然而，有别于中国，美非峰会也将聚焦在民主和政府治理等价值上，以及对抗气候变迁等议题。

但对喜欢面对面热烈寒暄外交形式的拜登来说，他最想传达的讯息是美国在乎非洲伙伴。

美国前总统川普上台后，毫不掩藏他对非洲国家毫无兴趣。自从击败川普后，拜登支持联合国安全理事会成员纳入非洲国家。此外，幕僚表示，拜登也将在华府举行的峰会上呼吁非洲联盟（African Union）正式加入20国集团（G20）。

拜登首席非洲顾问戴夫蒙特（Judd Devermont）说：「我们相信这是决定性的10年。未来几年将决定世界排序的方式。」

戴夫蒙特表示，拜登和国务卿布林肯（Antony Blinken）「强烈认为在这次的对话中，非洲的声音将非常重要」

非洲领袖定期每三年和中国举行峰会，也和美国多个盟邦法国、英国、日本和欧洲联盟（EU）等定期召开会议。

这次峰会主要议题之一将是美国国会2000年通过的非洲成长暨机会法（African Growth and Opportunity Act）的命运，此法赋予符合人权和民主标准的撒哈拉沙漠以南非洲国家享有大多货品免关税进入美国市场的优惠待遇。

非洲成长暨机会法将在2025年到期，非洲领袖将会利用这次双方峰会的机会厘清一些问题。

美国国务院非洲事务助卿莫利菲（Molly Phee）说：「我们很遗憾非洲成长暨机会法的优惠待遇未发挥最大效益。」

她预期峰会上将有「热烈的讨论」，并表示美国可能会放眼在2025年后和新兴的非洲大陆自由贸易区交流。

战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）非洲专案主任迪佐利利（Mvemba Phezo Dizolele）指出，由于自2014年以来未曾再举办峰会，美国这次将带着「信任赤字」参加峰会，欠缺非洲的信任。

「峰会固然带来不小的机会，也构成若干的风险。」

他指出：「这次是华府向非洲展现美国愿意倾听他们声音的机会。」「我们这次抱持高度的期待，但问题是这次和以往将有何不同？」

© 2022 AFP