斐济大选将登场 2位前政变领袖对决

（法新社斐济苏瓦11日电） 南太平洋岛国斐济14日将举行国会大选，两位前政变领袖在激烈的选战中难分轩轾，这场声势旗鼓相当的选举将考验斐济甫萌芽的民主。

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现任总理，同时也是前武装部队指挥官巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）近16年前发动不流血政变取得政权，现在则寻求竞选连任，获得第三任任期。

巴依尼马拉马要胜选，他的斐济第一党（FijiFirst）必须击败宿敌拉布卡（Sitiveni Rabuka）。拉布卡曾任总理，他本人担任军方指挥官时在1987年发动两次政变。

近年来，总理巴依尼马拉马脱下迷彩服，换上西装和斐济的招牌Bula衫，聚焦对抗气候变迁。对低地国家斐济而言，这是个生死攸关的议题。

然而，巴依尼马拉马选前传出涉嫌贪污、迫害政敌、威胁媒体记者，让这次的大选笼罩在阴影下。

很多当地的评论员不敢公开谈论选举，这次的选举可能是一场胜负难料的选举。

澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析家阿比斯顿（Lucy Albiston）和强生（Blake Johnson）说：「有些人担心可能会发生另一场政变。」

他们指出：「虽没有可信度高的选前民调，但现在看来拉布卡可能会赢。」巴依尼马拉马未承诺会尊重选举结果，但他的对手已作出承诺。

斐济历经2014年和2018年的民主选举，外界希望这次能避免重蹈过去国家动荡的覆辙。过去35年来，斐济总共爆发4次政变。

军方扮演的角色将是关键，武装部队指挥官卡鲁尼瓦伊（Jone Kalouniwai）已誓言军方将「藉由尊重选举结果，来遵守民主程序」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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