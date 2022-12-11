疑涉行贿丑闻 欧洲议会副议长遭停职

（法新社布鲁塞尔10日电） 希腊籍欧洲议会议员凯利（Eva Kaili）卷入疑与2022世界杯足球赛主办国卡达有关的贪腐调查，副议长之职遭停职。

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欧洲议会发言人表示，议长梅特索拉（Roberta Metsola）「已决定中止凯利作为欧洲议会副议长所被赋予的所有职权、责任与任务，立即生效」。

今天稍早，梅特索拉在社群平台推特（Twitter）表示，欧洲议会「坚决反贪」，并说他们将尽一切可能「协助司法程序」。

在欧洲议会隶属社会民主党团（S&D）、现年44岁的凯利昨天被捕，而在她被捕前几小时已另有4人遭拘留讯问。

在检方于布鲁塞尔发动搜索后，旋即逮人。据检方说法，共搜出60万欧元现金，警方同时查封多台电脑和手机。

比利时联邦检察官办公室表示，调查行动聚焦疑涉「贪腐」和「洗钱」等犯行，且涉及一个中东国家；检方未指名是哪一国。

但熟悉本案的司法消息来源向法新社驻比利时的人员私下证实，所涉中东国家正是卡达。

凯利等人被捕新闻曝光引发哗然，各界疾呼拿出行动打击欧洲议会内部贪腐情事。

国际透明组织（Transparency International）主任范赫尔顿（Michiel van Hulten）表示「数十年来，欧洲议会容许发展出有罪不罚的文化，再加上松散的财务规范和控制，以及完全缺乏独立的道德监督」。

唯有透过欧洲议会议员表决，才能解除凯利副议长职务，但议长梅特索拉的停权决定等于暂时撤除凯利所有职权。

消息人士告诉法新社，另外4名被捕者中至少3人为义大利公民或原本来自义大利，且其中一人是凯利的伴侣、欧洲议会社会民主党团助理乔吉（Francesco Giorgi）。

比利时「回声报」（L'Echo）指称，搜索行动在凯利于布鲁塞尔住处中起出「好几袋装得满满的现金」。

© 2022 AFP