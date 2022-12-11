英国属地泽西岛爆炸增至3死

（法新社泽西岛首府圣赫列10日电） 英属海峡群岛泽西岛首府圣赫列民宅今天发生大爆炸，造成1栋低矮公寓夷为平地、至少3人丧命后，搜救人员彻夜搜寻幸存者。爆炸前数小时，有人通报瓦斯外泄。

广告 继续浏览后续

监视器画面显示，火球吞没英属海峡群岛（Channel Islands）泽西岛（Jersey）首府圣赫列（St Helier）这栋3层楼公寓，造成多人失踪。

爆炸发生在清晨4时左右，而数小时前，海湾街区有人通报瓦斯外泄。

首席部长摩尔（Kristina Moore）证实至少3人死亡。

附近居民艾波特（Anthony Abbott）告诉英国广播公司（BBC），他公寓的窗户被爆炸威力震破，「外面到处都是火」，「这让人非常、非常难过，我有点吓到，但我们很幸运，我们没事」。

泽西岛的瓦斯供应商Island Energy表示，正与消防部门合作厘清状况。警方则说火势已经扑灭，但紧急服务人员正在现场进行「重要工作」，搜救行动可能需要持续几天时间。

泽西岛警察局长史密斯（Robin Smith）表示，这栋公寓爆炸之后变得像1块「松饼」，「附近1栋建筑也遭到破坏，消防部门需要确保另1区的公寓安全」。

史密斯稍早表示，「大约有十多人」失踪，另有两人送医后出院。

警方表示，已在英格兰南部前来的都市搜救队协助下出动特殊机具，搜寻瓦砾堆中是否有人。

© 2022 AFP