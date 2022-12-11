面对要求对中强硬呼声 英外相：外交政策基于法治

（法新社伦敦11日电） 中国外交官被控在曼彻斯特殴打一名香港抗议人士，英国外相柯维立今天为伦敦当局的审慎回应提出解释。

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执政的保守党内部反中强硬派要求驱逐涉及殴打事件的中国外交官，批评英国政府姑息北京当局。

但外相柯维立（James Cleverly）坚称，英国政府自10月以来静待警方调查曼彻斯特事件，而不是根据网路上疯传的影片就采取行动，这样做是对的。

柯维立告诉英国广播公司（BBC）电视台：「我们的外交决策永远是基于法治和正当程序。」相较之下，其他国家可能在没有证据的情况下采取行动。

「我们会确定我们的回应强而有力，但明显是基于法治。」

柯维立还说，同样，关于中国在英国境内设置秘密警察局的报导，英国政府需要掌握更多的证据。

在传出中国利用驻外机构监视和恐吓海外侨民的报导后，爱尔兰、荷兰和美国都已经采取行动取缔。

柯维立引述新疆人权、香港情势以及对贫穷国家贷放等议题表示，「我们看到了中国一些真正不当，和令人无法接受的行为」。

不过，他也强调可以和北京合作的领域，像是在对抗气候变迁方面。英国正试图寻找和中国这个全球第2大经济体更确切的合作方式。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）11月28日发表年度演说时表示，英国和中国双边关系的「黄金年代」已逝，但面对全球竞争对手，英国政府将采取「稳健的实用主义」。

© 2022 AFP