义大利男疑因房屋纠纷开枪酿3死 义大利总理友人遇害

（法新社罗马11日电） 义大利1名男子今天疑因住房纠纷在罗马开枪打死3名女性，并造成另4人受伤，死者之一是总理梅洛尼（Giorgia Meloni）的友人。

广告 继续浏览后续

57岁的嫌疑人康皮（Claudio Campi) 使用从靶场偷来的葛洛克（Glock）手枪，在公寓住户于罗马北区1间酒吧开会时开枪。

目击者告诉「义大利广播电视公司24小时新闻频道」（Rai News 24），康皮是本地人，和住户组织一直有纠纷。

「安莎通讯社」（Ansa）则引述另1名目击者报导：「他进来之后关上门，大叫『我要把你们全都杀了』，之后就开始开枪。」

康皮11月曾在自己的部落格发表文章，描述他与公寓管理人员关系不睦，指控他们试图强迫他搬离住处。

这起枪击造成3名女性伤重不治，包括50岁的葛利沙诺（Nicoletta Golisano），育有1名10岁男孩的她是以财务主管的身分出席住户会议。

梅洛尼在脸书透露与葛利沙诺是朋友，并向这位「对人关怀备至的母亲、真诚谨慎的朋友、坚强而脆弱的女性」致敬。梅洛尼说，凶手已经被捕，希望「正义能迅速伸张」。

© 2022 AFP