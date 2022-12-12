伊朗处死头巾革命抗议者 人权组织：恐更多人遭处决

（法新社巴黎11日电） 伊朗当绞死一名参与反政府示威的男子，为近3个月头巾革命示威潮中首度执行死刑，引起国际社会强烈抨击；人权组织警告，还有多名抗议人士也面临被处决危险。

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伊朗库德族22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好头巾遭宗教警察羁押后死亡，引发持续近3个月的示威。这是自1979年伊斯兰革命推翻王室建政以来所遇到的最大挑战。

伊朗当局称抗议活动为「动乱」，并表示示威者是受到境外敌对势力所怂恿。当局正采取镇压行动因应，维权人士表示政府目的是要让大众恐惧。

伊朗8日处决23岁的谢卡里（Mohsen Shekari），他因为攻击一名安全部队成员而被定罪。人权组织表示，他在接受仓促的审判过场之后旋即被处决。

伊朗司法机关到目前为止的通报显示，已有11人因涉示威活动有关罪名遭判处死刑，但维权人士表示还有约12人也面临被判处死刑的控罪。

总部位于纽约的伊朗人权中心（CHRI）执行主任根米（Hadi Ghaemi）表示，除非外国政府「显着加大」对伊朗外交和经济施压，否则世界「就是在为这场大屠杀开绿灯」。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，22岁的沙德瑞特（Mahan Sadrat）受「极不公平」审判仅一个月后，现即将被处决。沙德瑞特因在抗议活动中拔刀而被定罪，但他在法庭否认不法。

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