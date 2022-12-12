格林纳换囚案 俄曾盼用美陆战队员换遭德监禁间谍

（法新社华盛顿12日综合外电报导）美国女篮明星格林纳获俄罗斯释放返国后，有报导指，俄国曾希望以美国前陆战队员，换取因杀人在德国遭定罪监禁的俄国间谍。

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美国媒体报导，在有关格林纳（Brittney Griner）的换囚计画中，美方本还希望营救另名被关押在俄的前海军陆战队员惠兰（Paul Whelan），但相关谈判因莫斯科要求释放被关押在德国的定罪杀人犯柯拉希可夫（Vadim Krasikov）而受挫。

格林纳透过换囚计画获释后，外界质疑为何美方没有一并救回惠兰。惠兰于2018年在俄国被捕，并被控间谍罪名。

报导指，换囚谈判因俄方要求释放柯拉希可夫而陷入困境。柯拉希可夫是俄国间谍组织前上校，2019年8月，他在光天化日下于柏林小蒂尔加滕公园（Kleiner Tiergarten）枪杀40岁的乔治亚籍前车臣叛军指挥官甘戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili），因此遭德国法院判处无期徒刑。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）昨天被问及上述报导时证实，「对方声称他们想换回一个名叫柯拉希可夫的人，他已被德国拘禁。但俄方提议并未被视为一个严肃的条件」。柯比还说，柯拉希可夫是个「杀手」。

早在7月下旬，柯比就曾告诉美国有线电视新闻网（CNN），将柯拉希可夫纳入换囚交易，是莫斯科「为避免美方提出严肃条件而进行的恶意之举」。

纽约时报（New York Times）则报导，部分美国外交官员相信，释放柯拉希可夫的要求源自俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）。在乌克兰战争引发美俄激烈对抗之际，蒲亭对于是否要换囚助长美国总统拜登的政治声势，仍抱持谨慎态度。

© 2022 AFP