联合国儿童基金会：叶门内战已导致万余儿童死亡或残疾

（法新社杜拜11日电） 联合国今天表示，叶门内战近8年前升高至今，已导致1万1000多名儿童丧生或残疾。

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联合国儿童基金会（UNICEF）谈到这场世上最严重的人道主义危机死伤时表示：「这场冲突真正的死伤人数可能要高得多。」

基金会负责人罗素（Catherine Russell）说：「数以千计儿童失去了生命，还有数以十万计仍面临可预防疾病或饥饿造成的死亡风险。」

联合国儿童基金会表示，叶门约有220万儿童严重营养不良，其中1/4年龄在5岁以下，大多数儿童极易患上霍乱、麻疹和其他疫苗可预防的疾病。

叶门战争2014年爆发后，伊朗支持的「青年运动」（Huthi）叛军很快占领了首都沙那（Sanaa），迫使沙乌地阿拉伯领导的部队在隔年介入支持叶门政府。

这场战争至今已造成数十万人死亡，有的是直接死于战火之中，有的是间接死于不安全的饮用水、疾病、饥饿等因素。

联合国最新资料证实2015年3月至2022年9月有3774名儿童死亡，联合国斡旋的停战持续了6个月，但今年10月2日停战期限到了之后，交战方未能就延长停火达成共识。联合国儿童基金会说，自那时以来，至少有62名儿童伤亡。

联合国儿童基金会表示，这些年共有3904名男童被徵召上前线，超过90名女童负责检查哨等工作。

© 2022 AFP