英国护理师罢工 坚称不得已

（法新社伦敦11日电） 英国护理师本周准备举行工会「皇家护理学院」106年历史上的首次罢工，他们坚称，这是不得已而为之的「最后手段」。

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多达10万名来自英格兰、威尔斯和北爱尔兰的英国护理人员工会「皇家护理学院」（Royal College of Nursing）成员拒绝政府薪资提案后，15日将罢工1天。

化疗、洗肾、加护病房、新生儿和儿科加护病房的照护不受影响，但皇家护理学院表示，其他科别会减至耶诞假期的人力。

37岁的急诊护理师布斯洛（Mark Boothroyd）表示，情况已来到临界点。他说：「工作量太可怕，护理师疲于奔命，没办法提供病患安全的服务，我们每天看到病患受到影响，处于风险。」 身为皇家护理学院成员和联合工会（Unite）代表的布斯洛表示，15日的罢工以及20日的另1场罢工，都是为了恢复「病患照护品质」。

与其他国家一样，英国深陷生活费危机，住房、食品和能源的价格上涨。 皇家护理学院希望加薪幅度高于通货膨胀，但政府表示负担不起。10月英国的通膨率11.1%，创下41年新高。

皇家护理学院秘书长柯蓝（Pat Cullen）在周末提议，如果卫生大臣巴克雷（Steve Barclay）同意谈判，就「暂停」罢工。 但巴克雷坚持，虽然他对就更广泛的问题进行谈判持开放态度，但薪酬解决方案是由独立审查机构建议，不会重新讨论。

© 2022 AFP