蒙古人反贪示威 零下30度露宿首都广场

（法新社乌兰巴托12日电） 一群蒙古人身穿抵御冰点以下气温的层层厚衣，在首都乌兰巴托市中心广场露宿，他们宣称在被控贪腐的官员受到惩罚之前，他们不会离开。

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这场在东亚内陆国蒙古的抗议活动今天进入第8天。数千人在乌兰巴托（Ulaanbaatar）市中心集会，对于一帮国会议员和企业高层疑似窃取数以10亿计美元煤矿表达愤怒。

尽管当地这个时节的气温经常降到摄氏零下30度以下，许多人还是坚持在市中心的成吉思汗广场（亦称苏赫巴托尔广场，Sukhbaatar Square）过夜。

他们穿着蒙古传统羊皮束腰长袍德勒（deel），并穿上狼皮外套和马皮靴保暖。他们睡在保丽龙和毛毡上，决心在正义得到伸张之前一直待下去。

一位在广场上睡了4天的女子告诉法新社：「我会留在这里，直到小偷受到惩罚。」她拒绝透露姓名，她说上周有一些抗议者遭到警察殴打后，她担心自己的安全。

示威者称，大众的支持令他们深受鼓舞，当地居民提供他们物资，并用言语鼓励他们。一些蒙古的名人和网红也加入呼吁行动的行列。

22岁抗议者曾格赛汗（Ariunzaya Tsengelsaikhan）告诉法新社：「这么多人关心我们。不断有人带来热食和饮料，并赠送保暖的衣服。」

她说：「你若睡在两人之间并彼此紧靠在一起，那会很温暖。我们每2小时换一次姿势，以确保每个人都暖和。」

「2天前，我接受公共电视台访问后，一名男子给了我一个睡袋和一个垫子。」

当局拒绝让抗议者在广场北面竖立蒙古包，因为那里会正对着蒙古民族英雄成吉思汗的雄伟雕像和国会大厦。

一位要求匿名的抗议者说：「会睡在户外毛毡上的是狗。政府像对狗一样对待我们。我们睡在毛毡上。」

「我们想要竖立一个蒙古包来保持温暖，并继续我们的抗议。」

蒙古政府已经宣布逮捕了国家最大煤矿公司之一珍宝塔本陶勒盖（Erdenes Tavan Tolgoi）的前执行长巴特图勒嘎（Gankhuyag Battulga）及其他10几名被控利用侵占的煤矿洗钱的人士。但这些逮捕行动未能平息众怒。

一直睡在广场上的30岁抗议者达米兰（Bayaraa Damiran）说：「我们想要那只大鱼。」「他们抓了7、8名基层官员。我们想知道上头那只大鱼。」

© 2022 AFP