金球奖入围名单公布 「伊尼舍林的女妖」囊括8项居冠

（法新社洛杉矶12日电） 第80届金球奖入围名单今天揭晓，由爱尔兰黑色喜剧「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）囊括8项提名居冠，而「阿汤哥」汤姆克鲁斯与影帝提名失之交臂。

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法新社报导，「伊尼舍林的女妖」是由迪士尼（Disney）旗下探照灯影业（Searchlight Pictures）制作，获得8项金球奖提名，包括柯林法洛（Colin Farrell）入围音乐喜剧类最佳男主角、马丁麦多纳（Martin McDonagh）入围最佳导演，而该电影也获得音乐或喜剧类最佳影片提名。

超现实科幻片「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）则获6项提名，关于好莱坞黄金时代的电影「巴比伦」（Babylon）及大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的「法贝尔曼」（The Fabelmans）则各获5项提名。

布兰登费雪（Brendan Fraser）因主演电影「鲸」（The Whale）获得剧情类最佳男主角提名，本片描述一名病态肥胖男人的故事。但布兰登费雪已表态他不会参加金球奖典礼。

布兰登费雪曾指控，好莱坞外籍记者协会前主席柏克（Philip Berk）2003年在一场业界活动中性侵他。柏克否认指控，后来并因为发言指称「黑命关天」（Black Lives Matter）是一场「种族仇恨运动」而被开除会籍。

法新社指出，上届金球奖因深陷丑闻遭A咖明星和制片公司抵制，如今将尝试重建自身作为好莱坞重量级颁奖典礼的声誉。

主办金球奖的好莱坞外籍记者协会（Hollywood Foreign Press Association）多年来备受争议的「潜规则」于去年初曝光后，如今已加紧脚步展开改革行动。

各界原本普遍认为，「阿汤哥」汤姆克鲁斯（Tom Cruise）因为主演「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）有望角逐本届金球奖影帝宝座，但他未受评审青睐，没有得到提名。

© 2022 AFP