马斯克呼吁起诉防疫指挥官佛奇 引发网友强烈反弹

（法新社旧金山11日电） 全球首富马斯克今天在推特（Twitter）呼吁起诉即将卸任的白宫首席防疫专家佛奇（Anthony Fauci），甚至还取笑针对性别代名词发表声明的人，这则发文旋即引起强烈反弹。

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推特执行长马斯克(Elon Musk) 发文说：「我的人称代名词是起诉/佛奇。」他暗指在一个人名字后标明性别代名词的做法，以及右翼组织指控佛奇参与美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫政策相关的罪行。 现年81岁的佛奇将于12月卸下总统首席医疗顾问，以及他自1984年以来一直担任的美国国家过敏与传染病研究院（National Institute for Allergies and Infectious Diseases）院长职务。

马斯克还上传一个迷因图，显示佛奇俯身贴在美国总统拜登耳边跟他说，「再封锁一次，我的国王…」这显然是在说马斯克一再抨击但已1年多未在美国实施的COVID-19缓解措施。 马斯克曾于疫情初期在推特上表示，对这种病毒的担忧是「愚蠢的」，自从他接管推特以来，已经取消针对散布 COVID-19不实讯息的政策。

马斯克的这则推文被疯狂转传，在约14小时内已获得超过90万个赞，但也迅速引发批评。 疫苗科学家兼作家霍泰兹（Peter Hotez）呼吁马斯克删除这条推文。他说：「因为这种反科学言论和假讯息，造成20万美国人白白死于COVID。」

民主党参议员克罗布查（Amy Klobuchar）称赞佛奇如何「冷静地引导我们的国家度过危机」，并对马斯克说：「你似乎只是无止尽地寻求关注，能不能就此放过一个好人？」 但马斯克得到右翼人士的赞赏。共和党议员葛林（Marjorie Taylor Greene）因为散布有关COVID的不实讯息而被推特停权，但在马斯克领导下恢复帐号后，她在推特上写道：「伊隆（马斯克的名字），我认可你的代名词。」

© 2022 AFP