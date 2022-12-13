夏威夷「末代公主」与世长辞 享耆寿96岁

（法新社夏威夷州凯路亚柯纳12日电） 美国夏威夷伊奥拉尼宫（Iolani Palace）今天宣布，人称夏威夷「末代公主」的卡瓦纳纳科亚（Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa）昨天辞世，享耆寿96岁。

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卡瓦纳纳科亚并无正式头衔，但她是夏威夷王国贵族家庭后裔，夏威夷王国在19世纪末被商业垦殖者推翻。

昔日夏威夷王国的王室官邸「伊奥拉尼宫」发出声明哀悼。根据声明，卡瓦纳纳科亚昨晚在位于怒安奴（Nu'uanu）住处安详离世，妻子维洛尼卡（Veronica Gail Kawananakoa）随侍在侧。

维洛尼卡表示，卡瓦纳纳科亚对夏威夷和人民的爱将令人永志不忘，「我会全心全意地想念她」。

声明未透露死因，但「夏威夷即时新闻」（Hawaii News Now）网站提到她身体状况一直都不好。

卡瓦纳纳科亚是一名爱尔兰商人的曾孙女，这名商人在夏威夷种植甘蔗致富。卡瓦纳纳科亚5岁时被王室收养，就在王室被废30多年后。

夏威夷群岛曾是一系列独立酋邦的所在地，直到19世纪初在卡美哈美哈（Kamehameha）王朝统一下成为单一王国。夏威夷王国与其他主权国家独立贸易，直到1898年被美国兼并。

夏威夷1959年成为美国联邦第50州。

© 2022 AFP