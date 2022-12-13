日本电玩成瘾升温 家长成立自救团体

（法新社东京13日电） 从「超级马利欧」（Super Mario）到「最终幻想」（Final Fantasy），日本长期以来一直是电玩游戏的代名词，但专家和家长担心，日益严重的成瘾问题无法解决。

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中国和韩国等日本邻国近年来对青少年玩电玩游戏实施严格限制，结果是好坏参半，但一些日本家长认为，他们只能靠自己来处理这个问题。

有一个家长小组每个月在东京聚会，交流解决孩子电玩成瘾的情形和策略。

一名父亲说：「我唯一的安慰是他信守承诺，不熬夜打电玩。」其他家长则透露，他们的孩子参加了戒除电玩成瘾的营队。

团体创始人黑田沙希子（音译）说，现在日本的儿童从小学就开始玩电玩，而COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制意味着许多人玩的时间更长。

黑田沙希子说，许多家长不知道如何处理这个问题，而且「政府和电玩业缺乏行动」。

她在2019年以非正式聚会的形式成立这个团体。「民众从全国各地前来参加，这种自救式聚会在日本很少见。」

世界卫生组织（WHO）将「电玩障碍」描述为导致人际关系、教育或工作等领域「受到严重影响」的成瘾行为，并持续至少1年。

日本教育厅今年4月的调查显示，有17%的6至12岁儿童每天花在电玩上的时间超过4小时，高于2017年的9%，12到15岁的儿童也出现类似增长。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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