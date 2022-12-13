札波罗热核电厂被占 乌克兰吁世界重新思考核安

（法新社巴黎13日电） 乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）今天在巴黎举办的紧急援乌会议前告诉法新社，在俄罗斯占领欧洲最大的札波罗热核电厂后，世界有必要「重新思考核能安全性」。

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这场国际会议由法国主办，目的是筹措资金协助乌克兰修复受损的基础建设，同时强调该国支持基辅对抗克里姆林宫当局。

过去2个月，乌克兰至少有40%能源基础建设遭到破坏，加卢申科将在会中寻求原物料及资金，助乌克兰人熬过冬天。

加卢申科昨天接受法新社采访时表示，俄国在乌克兰发动的战争「彻底改变我们对核能安全的认识」，并称札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂遭占领是转捩点。

位于乌克兰东部的札波罗热核电厂3月被俄军占领，核电厂周遭仍持续遭到炮击。

尽管西方强权以及国际原子能总署（IAEA）对札波罗热核电厂发出警告，但旨在使该地区非军事化的谈判陷入僵局。

加卢申科告诉法新社：「没有人预料到有人会占领一座核电厂…这种情况必将促使我们从安全的角度，重新考虑我们应该怎么做。」

他说：「这不仅是乌克兰的核能安全问题，这代表任何射程有2000公里的飞弹，都能抵达任何一座核能反应炉。」

加卢申科也表示，自札波罗热核电厂被占领后，俄军持续炮击连接核电厂与乌克兰电力网的供电线路，核电厂「5度」进入全黑模式。 加卢申科最担心的是，核电厂需要持续供电来冷却燃料棒，要是连接断开恐出现「经典的福岛场景」，即2011年发生在日本的核灾。

他向法新社表示：「这是一场围绕核能安全的疯狂游戏。」

© 2022 AFP