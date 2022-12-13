欧盟同意授予波士尼亚入盟候选国地位

（法新社布鲁塞尔13日电） 外交官指出，欧洲联盟国家今天同意给予波士尼亚-赫塞哥维纳入盟「候选国地位」，让这个局势不稳定的巴尔干半岛国家踏上漫长的入盟之路。

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俄罗斯攻打乌克兰为停滞多年的欧洲联盟东扩注入新活水。

欧盟担心，如果想要加入欧盟的国家受挫，诸如俄罗斯和中国等其他强权的影响力可能往巴尔干半岛扩张。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）10月建议启动波士尼亚-赫塞哥维纳入盟程序后，成员国的欧洲事务部长在布鲁塞尔集会，同意使其取得入盟候选国地位，欧盟领袖可望于15日高峰会中正式签署。

波士尼亚-赫塞哥维纳政治局势长期引发疑虑，300万人口自从30年前毁灭性战争以来，一直面临民族分裂问题，至今仍区分为一个塞族实体和一个穆斯林-克罗西亚联邦（Moslem-Croat Federation），但两者间仅以权力微弱的中央政府机关维系。

1995年的岱顿协定（Dayton Agreement）虽然终结1990年代波士尼亚内战冲突，但是大体上无法提供政治进步的框架，造成该国行政体系功能失调。

欧洲联盟执行委员会已经提出波士尼亚-赫塞哥维纳必须先兑现14项改革优先事项，才能进入下一步正式展开入盟谈判。

欧洲联盟执委会负责睦邻扩大事务执委瓦尔赫利（Oliver Varhelyi）告诉波士尼亚-赫塞哥维纳，它现在处在进入欧盟的「关键时刻」。

欧盟曾经表示，在如今僵局下，塞族实体的波士尼亚塞裔共和国（Republika Srpska）阻挠国家机构运作，「几乎瘫痪」改革进程。

塞族领袖呼吁与俄罗斯关系更密切，以及信奉民族主义的塞尔维亚人领袖多迪克（Milorad Dodik）曾经矢言，如果入盟意味波士尼亚更中央集权，将对推动入盟行动横加阻挠，使得波士尼亚-赫塞哥维纳蒙上阴影。

波士尼亚-赫塞哥维纳将加入另外7国的行列，取得入盟候选国地位，这7国分别是土耳其、北马其顿、蒙特内哥罗、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和乌克兰。 由于布鲁塞尔会严格评估候选国的改革情况，入盟程序恐耗时数年。相关进程也可能陷入停顿，土耳其入盟案便是如此。

乌克兰和摩尔多瓦是最新的入盟候选国，两国于俄罗斯出兵乌克兰4个月后的6月间取得此一地位。

科索沃也已宣布有意于年底前申请加入欧盟。

© 2022 AFP