澳洲昆士兰惊传枪战6死含2警 州府降半旗致哀

（法新社雪梨13日电） 澳洲警方今天说，昆士兰州（Queensland）发生枪战造成6人丧命，包括2名20多岁的警察殉职。昆士兰州官员已下令在政府大楼降半旗。

广告 继续浏览后续

一群警察昨天傍晚接获通报后前往小镇威姆毕拉（Wieambilla）一栋房子，调查人口失踪事件。

昆士兰警察工会会长李威尔斯（Ian Leavers）说：「他们一进入这处房产就遭受猛烈炮火，根本没有机会逃生。」

他说：「两名警察被冷血处决。」

这两名警察是26岁的麦克罗（Rachel McCrow）和29岁的阿诺德（Matthew Arnold），过去两年才刚展开警察生涯。

昆士兰警察局长卡洛尔（Katarina Carroll）对外简报这起「令人格外痛苦」的事件时强忍眼泪说：「那些警察为保护我们社区的安全做出了最大的牺牲。」

另有两名警察受到轻伤送医。当地媒体报导，其中一人曾以为她会没命而疯狂传讯息给亲人。

起初传出枪声后，一支由十几名警察组成的特种警队在空中支援下赶到现场。经过数小时的攻坚，到了当地时间晚间10时30分，两名男性嫌疑人和一名女性嫌疑人死亡。

现场空拍影像显示，这处房产有一栋平房和一辆烧毁的汽车。

根据警方说法，据信曾查看现场的一名58岁邻居也遭到枪击，当场死亡。警方正在调查整起事件。

澳洲的枪枝法律是全球数一数二严格，大规模枪击事件很罕见。

警方没有透露丧命的嫌疑人身分。不过根据「澳洲人报」（The Australian）报导，据说他们是一名学校教师、此人的兄弟和兄弟的妻子。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）声明形容事发场面「骇人」，他表示「这对殉职昆士兰警察的家属和朋友来说是令人心碎的一天」，并说「在此慰问所有悲痛的人，澳洲与大家共同哀悼」。

© 2022 AFP