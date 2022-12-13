秘鲁示威延烧再增5死

（法新社利马12日电） 秘鲁抗议前总统遭罢黜的示威活动方兴未艾，继任总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）设法平息似乎无济于事，今天又多了5人在暴动中丧命。

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左派总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）被控政变未遂，上周遭弹劾逮捕后，示威一发不可收拾，至今已有7人在示威时死亡，其中3人为青少年。

博鲁阿尔特尝试平息纷争，昨天宣布提前2年大选，并宣布数个冲突地区进入紧急状态，但这似乎无济于事，示威者继续要求博鲁阿尔特下台，在多座城市以树木、石头和燃烧的轮胎封阻道路。

约2000名示威者今天在秘鲁第2大城阿雷基帕（Arequipa）破坏跑道照明，焚烧检查哨，机场被迫关闭数小时，直到警方以催泪瓦斯驱离示威者才重新开放。

除了这些冲突造成1人死亡，另有4人在博鲁阿尔特家乡阿普里马克地区（Apurimac）镇暴警察镇压时丧命，另2人则是昨天试图闯入机场时与安全部队发生冲突而死。

示威者今天也在阿普里马克地区焚烧检察官办公室和警察局，并在阿雷基帕（Arequipa）占领乳品公司Gloria旗下的大型厂房。

联合国人权办公室发言人乌达多（Marta Hurtado）警告，「局势可能进一步升高」，呼吁「各方自制」。

© 2022 AFP