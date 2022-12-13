美亚太助卿访中 讨论改善美中关系与台湾问题

（法新社北京13日电） 北京昨天表示，1个美国高级代表团造访中国，为国务卿布林肯（Antony Blinken）明年初的访问奠定基础。代表团讨论到如何改善美中关系，也触及到台湾问题。

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北京表示，美国国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）、白宫国安会中国事务资深主任罗森柏格（Laura Rosenberger）以及中国外交部副部长谢锋11、12日在河北省会谈。

中国国家主席习近平和美国总统拜登上月在印尼�Q里岛举行峰会时，承诺修复关系。

中国外交部发言人汪文斌昨天表示，双方就落实两国元首在�Q里岛峰会共识进行了深入讨论。

汪文斌说，这场会议还涉及台湾，谢锋、罗森柏格、康达也讨论到加强各层级往来，并同意保持沟通。

美国则表示，代表团讨论到北韩以及俄乌战争，华府希望北京向北韩加强施压。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「会谈十分坦率，也有实质意义。」

「他们也讨论到双方利益交集之处的可能合作管道。」

「那包括气候变迁、卫生安全、全球总体经济稳定，以及全球粮食安全等挑战。」

普莱斯表示，这次访问将为布林肯明年初访中铺路，届时他将是4年多来首位访中的美国国务卿。

结束中国行之后，康达与罗森柏格将与盟国日本和南韩会谈。

© 2022 AFP