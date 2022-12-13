美总统拜登将签署联邦法 保障同婚权益

（法新社华盛顿13日电） 美国总统拜登今天将完成签署立法，给予同性婚姻联邦法律保障，并将于白宫迎接数千名宾客，庆祝这个立法里程碑时刻。

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12年前，拜登担任前总统欧巴马（Barack Obama）副手时，就曾公开表态力挺同婚伴侣关系。直到2015年，美国才透过最高法院判决，让全美同性婚姻合法化。

如今的美国最高法院立场保守许多。该院今年6月推翻半世纪前保障堕胎权的历史性裁决后，许多进步派人士担心，同性婚姻权恐沦为下一个被推翻的目标。

因此，参众两院上周迅速通过法案，在立场严重分歧的美国政坛，展现罕见的跨党合作。

拜登发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天宣布，为庆祝这一刻，拜登将于白宫招待共和与民主两党议员、来自全美的倡议人士，以及为此兴讼的婚姻平权推手。

尚皮耶身为第一个出任白宫新闻秘书的公开出柜女同志，本身也已缔造历史纪录。她预告，届时还会有「演奏音乐的佳宾和表演，来庆祝这个历史性法案」。

她表示，这项立法「将让数以百万计LGBTQI+族群以及跨种族伴侣，终于能够享有自身及子女应有的权利与保障」。

「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）并不要求各州将同性婚姻合法化，但它废除了过去将婚姻定义为一男一女结合的立法，并要求各州承认在外地结婚的同性伴侣。

换句话说，最高法院一旦出手推翻2015年承认同性婚姻合法化的判决，禁止同性婚姻的州分，仍必须承认在另一州结婚同性伴侣的已婚身分。

© 2022 AFP