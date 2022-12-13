美非领袖峰会前夕 白宫承诺未来3年援助非洲1.7兆元

（法新社华盛顿12日电） 美国白宫今天在「美非领袖峰会」（U.S.-Africa Leaders Summit）召开前夕承诺，未来3年内将向非洲提供高达550亿美元的经济、卫生和安全援助。

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法新社报导，美国总统拜登正式接待50位非洲国家元首的前1天，白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，美国希望帮助非洲国家实现自身目标。

苏利文告诉记者：「（白宫）将与国会密切合作，在3年内针对广泛领域向非洲提供550亿美元（约新台币1兆7000万元），以应对这个时代的核心挑战。」

苏利文预告，将在未来3天的双边、多边会谈以及白宫招待晚宴上透露援助相关细节。

他强调，本届美非峰会的首要主题是非洲联盟（African Union）本身的「2063愿景」（Agenda 2063），也就是非洲大陆社会经济永续发展计画。

他指出，拜登总统「亲自主持的首阶段实质会议主题就在2063愿景」。

「这并非美国文件，也不是美国愿景，这是非洲联盟的文件…因此，我们本次峰会的工作就是放大非洲的声音，并处理非洲的优先要务。」

美国主要竞争对手中国和俄罗斯不断争夺在非洲的影响力和机会之际，华府正努力避免其过去在该区域强大的地位受到侵蚀。

然而，苏利文坚称此次峰会与其他国家无涉，「这场峰会并非意在比较或竞争，重点是我们可以提供什么。这将是针对美国与非洲伙伴关系的正面提议」。

他说，美国将告诉来访的非洲领导人，华府支持将1个非洲国家纳入联合国安理会常任理事国，并邀请非洲联盟正式加入20国集团（G20）。

此外，拜登也将任命美国资深外交官卡森（Johnnie Carson）全职负责与非洲国家合作，以实现峰会目标。

© 2022 AFP