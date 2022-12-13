赫松副州长座车爆炸受伤

（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯国际传真社（Interfax）今天援引莫斯科扶植当局的说法报导，乌克兰赫松（Kherson）的俄罗斯占领区1名官员在汽车爆炸中受伤。

广告 继续浏览后续

赫松地区医务人员表示，赫松州副州长布柳克（Vitaliy Bulyuk）在明显的攻击中逃过死劫。

国际传真社报导，莫斯科扶植当局的卫生官员伊尔米耶夫（Vadim Ilmiyev）说：「他受伤了，状况稳定，伤势不重。汽车司机当场死亡。根据我的消息，炸弹爆炸，汽车被烧毁。」

俄罗斯占领的札波罗热（Zaporizhzhia）地区官员罗戈夫（Vladimir Rogov）说，布柳克的座车在黑海（Black Sea）斯卡多夫斯克港（Skadovsk）炸毁。

罗戈夫在通讯软体Telegram贴文说，布柳克被送到克里米亚半岛上的辛费罗波（Simferopol）一所医院，状况「稳定」；他说，这是「企图暗杀」，当局「正在厘清细节」。

5星期前，赫松州另1名副州长斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）才在车祸中丧生。

俄军11月撤出赫松市，但继续控制南部大部分地区。

© 2022 AFP