马克宏发言惹议后急撇不合 主办国际会议助乌克兰过冬

（法新社巴黎13日电） 法国今天主办国际会议筹募物资和资金，协助乌克兰修复受损的基础设施，同时在法国总统马克宏日前谈到俄乌战争的发言惹议后，凸显法国持续力挺乌克兰。

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马克宏（Emmanuel Macron）3日受访时表示，如果俄国同意谈判结束战争，西方应考虑是否要应俄方要求提供安全保证。

马克宏这番言论引来一些乌克兰和东欧政治人物批评。有人指控，马克宏又再次把焦点放在与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的外交妥协。

批评人士认为，现阶段与蒲亭讨论相关约定为时过早，西方领导人应专注协助乌克兰击退俄罗斯占领行动。

此后，马克宏和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）于11日通话，以消除基辅的疑虑，两人也谈到今天的会议。许多政治人物、绩优公司和援助机构代表都将参加会议。

根据法国总统府说法，马克宏「提醒泽伦斯基总统，乌克兰可以仰赖法国的支持，直到完全恢复主权和领土完整」。

总统府也淡化了任何暗示两人关系紧张的说法。

马克宏的幕僚说，「一些人断章取义的说法与我们当前作为的实际情况存在差距，目前一切都很顺利」，并称马克宏和泽伦斯基的对话非常良好。

马克宏和泽伦斯基都将在今天登场的「与乌克兰人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）国际会议发表演说，马克宏亲赴会场，泽伦斯基则透过视讯参与。

这场活动将聚焦讨论乌克兰的西方盟友如何提供即时支援，以在俄罗斯不断轰炸的情况下，维持乌克兰民生基础设施正常运转。

马克宏的幕僚上周曾告诉媒体记者：「当前的目标是确保乌克兰网络不会崩溃并导致长达数周的停电。这一切攸关紧急援助。」

© 2022 AFP