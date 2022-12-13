马斯克发文促起诉佛奇 白宫批人身攻击

（法新社华盛顿12日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）昨天在推特发文，呼吁就美国传染病专家佛奇处理COVID-19疫情的做法起诉他，白宫今天谴责马斯克这番言论，称这是非常危险的人身攻击。

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白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在回应马斯克周末疯传的推文时说：「这些是非常危险的言论，我们看到的是人身攻击。」

她说：「这些言论令人厌恶且与事实脱节。」

美国2020年年初爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）时，佛奇（Anthony Fauci）率领政府因应疫情，成了许多右翼人士的仇恨对象。

推特（Twitter）老板马斯克昨天发推文除了敦促惩罚佛奇，说「我的人称代名词是起诉/佛奇」，也嘲讽跨性别与非二元性别族群偏好使用的代名词。

马斯克也上传一则迷因图，显示佛奇俯身贴在美国总统拜登耳边跟他说，「再封锁一次，我的国王」，显然是在批评疫情爆发第一年，政府对美国部分地区采取的疫情减缓措施。

包括前总统川普在内，保守派人士在抨击政府抗疫行动时将佛奇列为指责对象，佛奇因此面临死亡威胁，政府也加派保镳保护他的安全。

尚皮耶说：「我们看到对佛奇博士与其他公卫专家发出的人身攻击是非常危险的。」

「佛奇博士曾在7位共和党和民主党总统任内服务过。我们不能忘了这点…从HIV爱滋病到COVID-19，他对传染性疾病的付出拯救了无数人的性命。」

「我应该说，我们很幸运有他，他将他的职涯、人生与卓越的才能献给了美国的公共卫生。」

共和党人在COVID-19疫苗、强制佩戴口罩措施等防疫议题上与这位顶尖免疫学家争论不休，他们已矢言明年1月掌控联邦众议院时将好好审问佛奇。

现年81岁的佛奇将在本月卸下拜登首席医疗顾问，以及他自1984年以来一直担任的美国国家过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院长职务。

佛奇11月可能是最后一次在白宫露面时，批评网路上出现愈来愈多糟糕的医疗建议，称在领导美国对抗COVID-19疫情时，他觉得最困难的挑战是美国政治路线两极化。

© 2022 AFP