马杜洛：委内瑞拉和哥伦比亚边界2023年全面开放

（法新社卡拉卡斯12日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天说，委内瑞拉将于2023年1月1日全面开放和哥伦比亚的陆上边界，结束两个南美邻国9月开始恢复外交关系的谈判进程。

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法新社报导，社会主义总统马杜洛（Nicolas Maduro）在国营媒体播出的声明中说：「我可以宣布，我们将完全开放与哥伦比亚接壤的整个委内瑞拉西部边界，让车辆通行。」

马杜洛说：「我们正在准备各项作业，以遵照先前宣告，履行与（哥伦比亚）总统裴卓（Gustavo Petro）于1月1日开放边界的承诺。」

两国边界7年前部分关闭，3年前完全封锁，马杜洛当时因哥伦比亚前政府质疑他连任的合法性而断绝外交关系，包括美国在内的许多国家都不承认马杜洛连任的正当性。

裴卓是哥伦比亚有史以来第一位左翼总统，一上台就寻求重建和委内瑞拉的关系，并推动重新开放边界。

连接哥伦比亚古库塔（Cucuta）和委内瑞拉城市圣安东尼奥德尔塔奇拉（San Antonio del Tachira）的波利瓦桥（Simon Bolivar Bridge）目前于上午10时至下午5时对货运车辆开放，上午5时到下午6时对行人开放。

一项测试计画预计22日在狄安地达斯桥（Tienditas bridge）启动，这条陆路自2017年建成以来一直没有启用。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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