34年前洛克比空难 犯嫌引渡美受审有望不判死

（法新社华盛顿12日电） 1988年一架泛美航空班机在英国苏格兰洛克比上空爆炸，造成270人罹难。被控当初制造炸弹的前利比亚特工今天在美国出庭受审，美国检方表示不会对他求处死刑。

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被告马树德（Abu Agila Masud）当年在利比亚强人格达费政权从事反情报作战，在洛克比（Lockerbie）空难里被控3项相关罪名。格达费（Moamer Kadhafi）于1973到2011年间统治利比亚。

美国联邦检察官今天在庭上表示无意向法院对马树德求处死刑，但若他「破坏飞机导致伤亡」及其他2项罪名成立，仍可能获判无期徒刑。

在华盛顿的联邦地方法院开庭时，法官当庭向已71岁的马树德宣读他被控罪名与权益，然后裁定他还押，在12月27日的羁押庭开庭前不得保释。

法庭为满是白胡的马树德指派一名阿拉伯翻译，这是他被引渡美国受审后首度出庭。

苏格兰检方11日宣布，已将突尼西亚出生的马树德交给美国，但并未公布引渡至美国的相关细节。

1988年12月泛美航空103号波音747班机飞抵苏格兰洛克比上空爆炸，机上259人包含190名美国人全数丧生，另还殃及地面11人共造成270人死于这场空难，罹难者分别来自21个国家地区，以美国人最多，英国也有43名罹难者。

马树德是洛克比空难里首位在美国土地遭起诉的被告。这起空难仍是目前英国境内发生最惨重的恐攻事件。

在2001年时，由美方与苏格兰当局共同认定的空难另一共犯梅格拉希（Abdelbaset al-Megrahi）在苏格兰的法庭定罪，苏格兰当局2009年将他释放，3年后梅格拉希在利比亚过世，到目前梅格拉希仍是本案唯一遭定罪者。

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