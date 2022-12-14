一把火烧出白纸运动 罹难维族家庭早因镇压被拆散

（法新社上海14日电） 11月24日中国新疆乌鲁木齐市10人命丧火窟，引爆中国数代以来规模最大抗议浪潮「白纸运动」。法新社报导，但是几乎没有人知道，罹难者是遭到北京镇压拆散的维吾尔族家庭。

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中国西北地区新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市的高楼住宅11月24日发生大火，造成10人死亡，中国各地许多人将事件归咎于COVID-19（2019冠状病毒疾病）严厉封控阻碍救援。

对于抗议人士来说，10名罹难者是中国清零政策下的牺牲者。但是罹难者亲属告诉法新社，这场火不过是北京打击维吾尔社群而造成的另一场惨剧。

2016年离开中国、现居瑞士的维吾尔人买买提敏（Abdulhafiz Maimaitimin），他的姑姑阿布杜拉曼（Qemernisahan Abdurahman）和她4个年幼孩子一起葬身火窟。

阿布杜拉曼的丈夫和儿子以及买买提敏的父亲，分别于2016年和2017年遭中国当局逮捕。

买买提敏和家人相信，被捕的家人被偷偷地带到一个庞大的拘留中心网络。中国遭控拘禁超过100万维吾尔人和穆斯林为主的其他少数民族。

27岁的买买提敏说：「我姑姑等待（她所爱的人）获释，等了好几年，但是无法再见到他们就死了。」

华府和其他国家指控中国犯下种族灭绝罪后，联合国8月在报告中认定酷刑指控「可信」，而拘留则可能构成违反人道罪。

北京表示，这些设施是用来消除极端主义思想的自愿性职业学校。

买买提敏说：「如果我姑姑的丈夫和儿子跟他们一起生活，也许可以使劲救出他们。但也许不会，因为门是从外面锁上的。」

其他居民和死者亲属也提出类似说法，认为防疫封锁措施阻碍了救援行动。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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