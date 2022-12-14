与病毒共存成中国网路热门话题

（法新社北京14日电） 随着北京当局不再坚守清零政策，大幅松绑防疫政策，中国民众开始学习和病毒共存，社群网站上充斥快筛结果照片，以及详述症状和纪录染疫过程的贴文。

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在当局近3年来不惜一切代价贯彻清零政策下，染疫成了禁忌，康复患者面临就业歧视和社会排斥。如今在政府形同放弃清零政策下，染疫不再是禁忌，许多人开始在网路上分享自身的经验。

一名北京居民在中国版Instagram的小红书上写着：「重新回到办公室的第三天，我快筛阳。」并附上她的抗原快筛结果照。

另一名用户则写道：「我现在有点发烧。」过去一周来类似的贴文数以千计。

北京的小红书网红Mm也分享自己的染疫经验，建议读者：「真的一点都不可怕，调整你的态度，多喝水」。

各种民间偏方和家庭疗法也纷纷出炉。

有人建议橘子拿来撒点盐蒸来吃，可以舒缓喉咙痛。也有人说幼时生病常吃的黄桃罐头有效，逼得官媒跳出来提醒民众吃黄桃保心安可以，但无法对抗病毒。

不少名人和公众人物也加入这波染疫心得报告热潮，房地产大亨王石上周也向他的2200万名粉丝透露，他曾经无症状感染。

各种迷因哏图（Meme）也在网路上疯传。「以前：买菜等封控；现在：买药等发烧。」的贴文也在微博上被大量转传。

在当局多年来不断强调染疫的危险性后，中国的网路风向改变，无异是反映了官方媒体和国家宣传努力淡化COVID-19疫情的严重性，试图安抚社会大众。

不过，中国仍将面临病例飙升的情况，国内数以百万计的长者未接种疫苗，恐有感染高度传染性Omicron变异株的风险。

而分享染疫经验也可能会出现反效果，北京广播电视台记者吕梓源本周分享自己轻症住院经验在网路上被骂翻。

愤怒的微博网友批评吕梓源占用医疗资源，「吕梓源让出病床」的标签，还一度登上微博热搜榜。

© 2022 AFP