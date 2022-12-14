丹麦超越传统 选后6周完成谈判建立联合新政府

（法新社哥本哈根13日电） 丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，6周前国会选举后无法确定能形成左右翼联盟，经过曲折谈判，如今终于要成立新政府。

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左派的佛瑞德里克森告诉媒体，她的社会民主党（Social Democrat）在11月1日的国会选举中，以微弱多数胜选后，政治联盟是「我们国家所需要的」。

她说：「这既是因为我们面临通膨与欧洲的战争危机，也是因为我们必须做出迫使我们以不同方式看待事物的决定。」

佛瑞德里克森将联合政府一事禀报女王玛格丽特（Queen Margrethe）后，她对媒体说，15日将宣布新政府团队，「由社会民主党、自由党（Liberals）和温和党（Moderates）组成」。

她说，新政府将有「很多妥协，但最重要的是，有很多雄心壮志」。

女王与国会其他11个政党领袖单独见面之后，责成佛瑞德里克森在11月尝试组建新政府。

法新社报导，这次丹麦能组成联合政府，是超越了一贯的政治传统。

1978年至1979年间，社会民主党和自由党组成的最后一个联合政府，只维持了9个月。

但一向领导少数派政府的社会民主党，是迄今为止最大的政党，在国会179个席次中拥有50席。

虽然瑞德里克森政府处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情大致受好评，但丹麦当局下令大规模扑杀水貂对抗COVID-19的作法引发这次提前大选。

当时政府因担心COVID-19变异株，于2020年11月决定扑杀全国1500万只水貂后，而爆发危机。

这项决策后来被判定是违法的，社会自由党（Social Liberal ）逼宫，扬言要推翻佛瑞德里克森的少数政府，除非她宣布提前举行大选，以重新获得选民信心。

结果社会自由党为这场赌注付出代价，失去16个席位中的9席。

相较之下，这是社会民主党20年来最好的选举结果，让佛瑞德里克森以强势姿态进入谈判。

佛瑞德里克森和社会民主党人士甚至在投票前就表示，该党希望超越传统分歧来治理国家。

他们必须与右翼主要政党「自由党」和前首相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）所组成的中间派新政党「温和党」进行谈判。

温和党赢得逾9%的选票，拉斯穆森坚定表示，他想成为左右翼之间的「桥梁」。

近几十年来，极右派对丹麦政治产生重大影响，但这回选举，3个民粹主义政党加起来只赢得14.4%的选票，在谈判中几乎没有影响力。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP