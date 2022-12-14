全球533记者遭监禁创新高 中国关110人最多

（法新社巴黎14日电） 无国界记者组织今天公布报告指出，伊朗库德族女子艾米尼之死引爆席卷各地怒火，当局镇压示威浪潮助长今年全球遭到监禁记者人数创533人的历史新高，其中中国拘禁110人最多。

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根据这个总部设在法国的非政府组织报告，全球遭到监禁记者人数从2021年的488人增至2022年的533人。

其中，超过一半记者被拘禁在5个国家，中国仍然是 「全球最大记者监狱」，监禁了110人，接下来依序为缅甸（62人）、伊朗（47人）、越南（39人）和白俄罗斯（31人）。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）在声明中说：「独裁和专制政权正透过监禁记者，比以往任何时候都更快速地填满他们的监狱。」

「被拘禁记者人数创新高纪录证实，迫切需要抵制这些肆无忌惮政府，并向具体表达新闻自由、独立和多元化理想的所有人展现我们的积极声援。」

无国界记者组织表示，去年没有将伊朗纳入此一统计。该组织从1995年以来持续公布这项年度数据。

无国界记者组织指出，自从22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）因违反伊朗严厉的服装规定，9月16日命丧宗教警察羁押期间而引爆抗争以来，伊朗「前所未见地」关押了34名媒体专业人士。

全球遭到监禁女记者人数也创新高，从2021年的60人增加到2022年的78人，主要是有更多女性进入这个行业。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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