拜登签署成法 同性婚姻获美联邦法律保障

（法新社华盛顿13日电） 美国总统拜登今天将一项同性婚姻纳入联邦法律保障的法案签署成法，同时邀请众多宾客齐聚白宫，庆祝这项立法上的里程碑。

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拜登说，这项极具意义的法律是人权一大胜利。他过去担任前总统欧巴马的副总统时，就公开表态支持同性婚姻；后来最高法院于2015年裁定同性婚姻在全美都属合法。

拜登在签署仪式上说：「美国朝平等、自由和公正踏出了重要一步，不只是为某一些人，而是为所有人。」

美国最高法院今年6月推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的历史性裁定，结束近50年来对堕胎的宪法保障。在那之后，左派和右派国会议员开始合作，防范同性婚姻权利受到损害。

美国国会上周确定通过这项法案，在政治意见极为分歧的华府政坛，这是一次相当罕见的跨党派合作。

拜登邀请多名民主党籍和共和党籍议员到白宫庆祝，还有美国各地婚姻平权案的律师和原告们。

民主党籍联邦参议员鲍德温（Tammy Baldwin）是美国第一位公开出柜的参议员，也参与草拟法案。她说，见证拜登将法案签署成法，她「欣喜若狂」。

她说：「我们今天创造了历史，为数以百万计美国人带来改变。我们要对数以百万计同性和跨种族伴侣说，我们看到了他们，也尊重他们。」

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天说，这项法律将让数以百万计LGBTQI+（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人等）和跨种族伴侣安心，他们和他们子女应当享有的权利终于获得保障。

尚皮耶本身也曾创造历史，她是第一位出柜的白宫新闻秘书。

© 2022 AFP